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Spor
TRT HABER/AA 12.11.2023 15:53

Çaykur Rizespor İstanbulspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0’lık skorla Rizespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor İstanbulspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz... 

Çaykur Rizespor İstanbulspor'u ağırlıyor

Çaykur Rizespor, ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.

Ligde son sırada bulunan İstanbulspor ise çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Mithat Pala’nın pasıyla orta sahada topla buluşan Jonjo Shelvey’in uzaktan yaptığı aşırtma vuruşunda kaleci David Jensen topa yetişemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Gustavo’nun pasıyla topla buluşan Mithat Pala’nın sert vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kurtardı.

25. dakikada ceza sahası dışında Emir Kaan Gültekin’in pasıyla topu önüne alan Ali Yaşar’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Ibrahim Olawoyin’in ayağından seken topla ceza sahası dışında topu alan Jonjo Shelvey’in şutunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0’lık skorla Rizespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Mocsi, Emirhan, Taha, Olawoyin, Mithat, Shelvey, Sauer, Varesanovic, Minchev

İstanbulspor: Jensen, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Okan, Duhaney, Vorobjovas, Muammer, Ali Yaşar, Mamadou, Ndao, Emir.

Gol: Jonjo Shelvey (dk. 5)

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

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