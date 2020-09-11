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Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, bu akşam açılacak. Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Geçtiğimiz sezonu sıkıntılı geçiren Çaykur Rizespor ise lige galibiyetle başlamak istiyor.
Karadeniz ekibinde Talbi, Diomande ve Umar'ın sakatlığı bulunuyor.
Sarı lacivertliler, sakatlığı bulunan 3 oyuncusundan zorlu deplasmanda yararlanamayacak.
Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş bu maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor.
Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra, dış sahadaki çıktığı 4 açılış maçını da galip tamamlayamadı.
Fenerbahçe bu karşılaşmaların 2'sini kaybederken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Etiketler: süper lig çaykur rizespor FenerbahçeSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:20
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