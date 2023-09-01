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Spor
AA 01.09.2023 20:49

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor..

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan, Rohden, Can Keleş, Mendes, Lasagna

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok.

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Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Süper Lig
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