Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.
Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor..
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan, Rohden, Can Keleş, Mendes, Lasagna
Stat: Çaykur Didi Stadı
Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok.