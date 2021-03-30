Baskılı oyununu Letonya karşısında da sürdüren A Milli Takım 2. dakikada Kenan Karaman attığı golle 1-0 öne geçti.

33. dakikada Hakan Çalhanoğlu fakı 2'ye çıkardı. 2-0

35. dakikada Savalnieks Letonya adına farkı bire indiren isim oldu. 2-1

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetiyor.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise saat 21.45'te Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın yüzde 10 kapasiteyle seyircili oynanacağı açıklanmıştı fakat daha sonra bu karar TFF Sağlık Kurulu tarafından iptal edildi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den de canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Takım'ın kadrosundaki isimler

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Caner Erkin (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, (Galatasaray), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Enis Destan (Altınordu)

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KENAN KARAMAN ATTI - 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kenan Karaman, yakın direk dibine çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

MAÇ BAŞLADI! GOL GELDİ!



Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Karaman, sol ayağıyla çok düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/tRuVCWcfD5 — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

HAKAN FARKI 2'YE ÇIKARDI 33. dakikada GOL! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Letonya savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu gelişine çok güzel bir vuruş yaparak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-0

MİLLİLER DURDURULAMIYOR! FARK 2’YE ÇIKTI! HAKAN ÇALHANOĞLU



Kullandığımız köşe vuruşunda ceza sahası dışına uzaklaştırılan topa harika vuran Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara gönderdi#BizimÇocuklar pic.twitter.com/YCctWcS2Zz — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2021

GOL - LETONYA ATTI 35. dakikada hızlı gelişen Letonya atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Jurkovskis'in arka direğe çıkarttığı topa Savalnieks vuruşunu yaptı ve farkı bire indirdi. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis.

Goller: Dk. Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks (Letonya)