A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele ediyor.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland

İkinci set sonucu: Türkiye 29-31 Tayland

Uzayan seti kazanan Tayland oluyor. Bu set hakkında düşünceleriniz



Set sonucu: (1) Türkiye 29 - 31 Tayland (1)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/jWTtXzq4rX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2022

Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayan maçta Tayland ile karşı karşıya geliyor. Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İlk dünya şampiyonasına 2006'da katılan A Milli Voleybol Takımı, bu organizasyonu onuncu sırada tamamladı.

2006'dan sonra yapılan tüm dünya şampiyonası organizasyonlarında mücadele eden milliler, 2010'da altıncı, 2014'te dokuzuncu, 2018'de ise onuncu sırada yer aldı.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 24 ülkenin katıldığı şampiyonada milliler, bu yıl kürsüde ilk kez yer almanın mücadelesini veriyor.

Milli voleybolcuların B Grubu'ndaki diğer rakipleri Polonya, Hırvatistan, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti.