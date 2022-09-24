CANLI | Türkiye-Tayland
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele ediyor.
Birinci set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland
İLK SET BİZİM!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2022
Set sonucu: (1) Türkiye 25 - 17 Tayland (0)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/JVZDJ4F2r5
İkinci set sonucu: Türkiye 29-31 Tayland
Uzayan seti kazanan Tayland oluyor. Bu set hakkında düşünceleriniz— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 24, 2022
Set sonucu: (1) Türkiye 29 - 31 Tayland (1)
#VoleybolunEvSahibi | #FileninSultanları pic.twitter.com/jWTtXzq4rX
Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayan maçta Tayland ile karşı karşıya geliyor. Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İlk dünya şampiyonasına 2006'da katılan A Milli Voleybol Takımı, bu organizasyonu onuncu sırada tamamladı.
2006'dan sonra yapılan tüm dünya şampiyonası organizasyonlarında mücadele eden milliler, 2010'da altıncı, 2014'te dokuzuncu, 2018'de ise onuncu sırada yer aldı.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 24 ülkenin katıldığı şampiyonada milliler, bu yıl kürsüde ilk kez yer almanın mücadelesini veriyor.
Milli voleybolcuların B Grubu'ndaki diğer rakipleri Polonya, Hırvatistan, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti.
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