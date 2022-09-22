Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler görev yapıyor.

A Milli Takım'ın gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi. Ay-yıldızlı takım 5. maçında ilk golü kalesinde gördü.

8. dakikada Lüksemburg Marvin Martins ile 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle maçta eşitliği yakaladı. 1-1

Danel Sinani, 37. dakikada Lüksemburg'u 2-1 öne geçirdi.

Lüksemburg, Sinani'nin golüyle Milli Takımımız karşısında yeniden öne geçti. #TURLUX pic.twitter.com/VxQ10oAB9t — TRT Spor (@trtspor) September 22, 2022

Milliler 39. dakikada Maxime Chanot'nun kendi kalesine attığı golle maçta tekrar eşitliği yakaladı. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk ediyor.

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Türkiye 609. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 609. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 331'i resmi, 277'si özel 608 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 265'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 824 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Stefan Kuntz ile 11. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-1.

15. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 16. dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.

GOL - 37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu. 1-2.

GOL - 39. dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. 2-2.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürk, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal.

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani.

Goller: Dk. 8 Marvin Martins, Dk. 37 Danel Sinani (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (penaltıdan), Dk. 39 Maxime Chanot (Kendi kalesine) (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 45+1 Martins (Lüksemburg)