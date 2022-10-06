CANLI | Türkiye - Fas
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaşıyor. Mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan Türkiye-Fas karşılaşması saat 20.00'de başladı.
#GOOLLL | Mükemmel paslaşmalar, harika bir takım oyunu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Rahmi, Milli Takımımızı 1-0 öne geçiriyor! pic.twitter.com/GdEadQUyOP
Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Fas ile eşleşmişti.
Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı.
Rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 turu biletini aldı. Son 16'da Arjantin'i 4-0 yenen Afrika ekibi, çeyrek finale yükseldi.
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