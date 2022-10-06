TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan Türkiye-Fas karşılaşması saat 20.00'de başladı.

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Fas ile eşleşmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 turu biletini aldı. Son 16'da Arjantin'i 4-0 yenen Afrika ekibi, çeyrek finale yükseldi.