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Spor
TRT HABER / AA 21.08.2023 17:55

CANLI | Türkiye-Çekya

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan karşılaşma 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Ay yıldızlılar gruptaki ilk maçında İsveç'i, ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skorlarla geçmişti.

Maç programı

23 Ağustos Çarşamba: 18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe: 21.00 Türkiye-Almanya

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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