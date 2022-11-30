Education City Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetiyor.

58. dakikada Tunus Khazri ile 1-0 öne geçti.

Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanıyor. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

Stat: Education City

Hakemler: Matthew Conger, Mark Rule, Tevita Makasini

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul, Khazri (Dk. 59 Jebali), Laidouni, Romdhane, Skhiri, Kechrida, Slimane.

Fransa: Mandanda, Disasi, Varane (Dk. 63 Saliba), Konate, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout (Dk. 63 Rabiot), Camavinga, Kolo, Coman (Dk. 63 Mbappe).

Sarı kart: Dk. 28 Kechrida (Tunus)

Gol: Dk. 58 Khazri (Tunus)