CANLI | Tunus-Fransa
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanıyor.
Education City Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetiyor.
58. dakikada Tunus Khazri ile 1-0 öne geçti.
GOOLL! | Kaptan sahnede! Khazri topu harika taşıdı, aynı güzellikte bitirdi. Tunus önde! #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/6GitiarZQ7— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.
Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.
Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.
Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanıyor. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.
Stat: Education City
Hakemler: Matthew Conger, Mark Rule, Tevita Makasini
Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Ghandri, Maaloul, Khazri (Dk. 59 Jebali), Laidouni, Romdhane, Skhiri, Kechrida, Slimane.
Fransa: Mandanda, Disasi, Varane (Dk. 63 Saliba), Konate, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout (Dk. 63 Rabiot), Camavinga, Kolo, Coman (Dk. 63 Mbappe).
Sarı kart: Dk. 28 Kechrida (Tunus)
Gol: Dk. 58 Khazri (Tunus)
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