2022 Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı. Portekiz ile İsviçre, Lusail Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos yönetti.

Portekiz ile İsviçre, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi. Portekiz ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas ile eşleşecek.

Ramos 17. dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! GONÇALO RAMOS! İNANILMAZ BİR ŞUT, HARİKA BİR GOL!! pic.twitter.com/JtMvXJZbt4 — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

33. dakikada Pepe farkı 2'ye çıkardı.

GOOOLL!! PEPE! MÜKEMMEL YÜKSELDİ, HARİKA VURDU, FARKI İKİYE ÇIKARDI... pic.twitter.com/nj4n5BSfc8 — TRT Spor (@trtspor) December 6, 2022

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Lusail

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez.

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Fernandes, Silva, Carvalho, Otavio, Felix, Ramos.

İsviçre: Sommer, Akanji, Rodriguez, Schar, Fernandes, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Embolo, Vargas.

Goller: Dk. 17 Ramos, Dk. 33 Pepe (Portekiz)

Sarı kart: Dk. 43 Schar (İsviçre)