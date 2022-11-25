Al Thumama Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetiyor.

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar Katar-Senegal maçını coşkuyla bekledi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları stat önünde maçın havasına girdiler.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla milli takımlarına destek oldular.

Katarlılar geleneksel müzikleri ve kıyafetleriyle maç saatini beklerken, Senegalli taraftarlar da renkli kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çekti.

Maç öncesinde bazı taraftarlar, ikindi namazlarını da stat önündeki alanda kıldılar. Stat etrafında Filistin bayraklı futbolseverler de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Al Thumama

Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz.

Katar: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Boudiaf, Khoukhi, Omer Madibo, Afif, Mohammad, Ali.

Senegal: Mendy, Koulibaly, Jakobs, Sabaly, Diallo, Gueye, Mendy, Dia, Diatta, Sarr, Diedhiou.