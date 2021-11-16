A Milli Takım 2022 Dünya Kupası yolunda tamam mı devam mı maçına çıktı.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetiyor.

3. dakikada Beciraj Karadağ'ı 1-0 öne geçirdi.

Maalesef top ağlarda!



Karadağ, Beciraj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/MxINQ5mg6l — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021

22. dakikada Kerem Aktürkoğlu skoru eşitledi. 1-1

G Grubunda Hollanda 20 puanla lider durumda bulunuyor. 18 puanı bulunan Türkiye ise aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

Grup maçlarını lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına sahip. Ay yıldızlı ekip, Karadağ ile oynarken, Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşıyor.

Mücadeleyi TRT Rado 1'den de canlı takip edebilirsiniz...

Milliler Dünya Kupası'na nasıl gider?

Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yenerse lideri averaj belirleyecek. A Milli Takımımız, Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse Dünya Kupası vizesi alacak.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadele berabere biterse, Türkiye'ye play-off oynamak için 1 puan yeterli olacak. Norveç ve Türkiye'nin son maçlarda rakiplerine yenilmesi durumunda ise grup ikinciliği için averaja bakılacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında son çizgiden ortaya çevrilen topu Uğurcan sektirdi. Devamında Burak'ın çıkarken kaptırdığı topu Savic araya bıraktı, ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Beciraj, kontrol sonrası yönünü kaleye dönüp sert bir vuruşla Uğurcan'ın sağından topu ağlara yolladı. 1-0

5. dakikada sol kanattan topu taşıyan Caner'in ortasında ön direkteki Halil şutunu çekti, savunmaya çarpıp kaleye yönelen top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Berat kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

8. dakikada A Milli Takımımızda rakip yarı alandaki etkili paslaşmalar sonrası bu kez Halil topu kaptırdı. Savunmadan atılan uzun pasla Osmajic sol kanattan bomboş durumda içeri hareketlendi. Çaprazdan onun şutunda top uzak köşeden, yandan auta çıktı.

Stat: Gradski Stadion Podgorica

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz.