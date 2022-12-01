CANLI | Japonya-İspanya
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Khalifa Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetiyor.
İspanya 12. dakikada Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti.
GOOOLL! | Morata perdeyi kafayla açtı! İspanya 1-0 önde! #ESP | #Qatar2022 pic.twitter.com/QcaMAusvV3— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Japonya'da Doan 48. dakikada skoru eşitledi. 1-1
GOOOLL! | Ritsu Doan muhteşem bir şut! Ceza sahası dışından avladı! Japonya beraberliği yakaladı! #JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/nuePQTzmmW— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Tanaka 51. dakikada Japonya'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
GOOOLL! | Japonya'dan art arda goller! Ao Tanaka attı! Maç birden tersine döndü! Şimdi Japonya önde! #JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/Lyz1FKM6mP— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.
İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor.
Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.
Stat: Khalifa
Hakemler: Victor Gomes, Zakhele Siwela, Souru Phatsoane.
Japonya: Gonda, Taniguchi, Itakura, Nagatomo (Dk. Mitoma), Yoshida, Kubo (Dk. 46 Doan), Morita, Kamada, Tanaka, Ito, Maeda,
İspanya: Simon, Azpilicueta (Dk. 46 Carvajal), Pau Torres, Balde, Busquets, Gavi, Rodri, Pedri, Morata (Dk. 57 Asensio), Arthuer (Dk. 57 Ferran Torres), Olmo.
Goller: Dk.12 Morata (İspanya), Dk. 48 Doan, Dk. 51 Tanaka (Japonya)
Sarı kartlar: Dk. 39 Itakura, Dk. 44 Taniguchi, Dk. 45 Yoshida (Japonya)
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