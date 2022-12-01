Khalifa Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetiyor.

İspanya 12. dakikada Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Japonya'da Doan 48. dakikada skoru eşitledi. 1-1

GOOOLL! | Ritsu Doan muhteşem bir şut! Ceza sahası dışından avladı! Japonya beraberliği yakaladı! #JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/nuePQTzmmW — TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022

Tanaka 51. dakikada Japonya'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

GOOOLL! | Japonya'dan art arda goller! Ao Tanaka attı! Maç birden tersine döndü! Şimdi Japonya önde! #JAP | #Qatar2022 pic.twitter.com/Lyz1FKM6mP — TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022

Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor.

Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

Stat: Khalifa

Hakemler: Victor Gomes, Zakhele Siwela, Souru Phatsoane.

Japonya: Gonda, Taniguchi, Itakura, Nagatomo (Dk. Mitoma), Yoshida, Kubo (Dk. 46 Doan), Morita, Kamada, Tanaka, Ito, Maeda,

İspanya: Simon, Azpilicueta (Dk. 46 Carvajal), Pau Torres, Balde, Busquets, Gavi, Rodri, Pedri, Morata (Dk. 57 Asensio), Arthuer (Dk. 57 Ferran Torres), Olmo.

Goller: Dk.12 Morata (İspanya), Dk. 48 Doan, Dk. 51 Tanaka (Japonya)

Sarı kartlar: Dk. 39 Itakura, Dk. 44 Taniguchi, Dk. 45 Yoshida (Japonya)