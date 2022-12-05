CANLI | Japonya-Hırvatistan
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Japonya son 16 turunda karşılaşıyor.
Al Janoub Stadı'nda saat 18.00'de başlayan maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetiyor.
43. dakikada Maeda Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.
| Japonya, Daichi Kamada ile Hırvatistan kalesine çok etkili geldi! pic.twitter.com/IN3fugKFzI— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
Hırvatistan'da Percic 55. dakikada skoru eşitledi.
GOOLL! | Ivan Perisic'ten muhteşem bir kafa vuruşu! Hırvatistan dengeyi yakaladı. pic.twitter.com/zhMqI9GlW6— TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022
E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.