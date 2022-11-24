Al Janoub Stadı'nda saat 13.00'te başlayan mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.

İki ülke, bu mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

İsviçre 12. şampiyonasında

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

Kamerun 8. turnuvasında

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele ediyor. Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

Stat: Al Janoub.

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Embolo, Vargas.

Kamerun: Onana, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa, Gwet, Hongla, Ekambi, Moting, Mbeumo.