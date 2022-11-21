Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek. Karşılaşma TRT1, TRT4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

Deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından yarın İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu.

Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.

Milli takımın eski yıldızı Wayne Rooney, savunma oyuncularıyla ilgili tartışmaların fazla abartıldığını düşünenlerden. Walker'ın yerine sahaya çıkması beklenen Trent Alexander-Arnold'ın hatalarında Liverpool'un kötü oyununun da payının olduğunu belirten Rooney, topu geriden çıkarma konusunda ise Maguire'e güveni tam.

İngiltere, İran karşısında formda bir Harry Kane ile gol bulmaya çalışacak. Phil Foden, Jude Bellingham ve Bukayo Saka (Raheem Sterling), rakip savunmayı yıpratacak isimler olacak.

İran'da bir kez daha Queiroz

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim olacak.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.