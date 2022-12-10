Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.

Fransa 17. dakikada Tchouameni ile skoru 1-0'a getirdi.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dev bir maçla sona eriyor. İngiltere ile Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırmak için karşı karşıya geliyor.

Bu turu geçen takım yarı finalde, Portekiz'i 1-0 yenen Fas ile 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de karşılaşacak.

İngiltere, 56 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. İngiltere, son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa ise son dünya şampiyonu unvanını korumak için mücadele ediyor. Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires.

İngiltere: Pickford, Walker, Shaw, Stones, Maguire,Rice,Henderson, Foden, Bellingham, Kane, Saka.

Fransa: Lloris, Varane, Kounde, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappe, Dembele.