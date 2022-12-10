CANLI | İngiltere-Fransa
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşılaşıyor.
Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.
Fransa 17. dakikada Tchouameni ile skoru 1-0'a getirdi.
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dev bir maçla sona eriyor. İngiltere ile Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırmak için karşı karşıya geliyor.
Bu turu geçen takım yarı finalde, Portekiz'i 1-0 yenen Fas ile 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de karşılaşacak.
İngiltere, 56 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. İngiltere, son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fransa ise son dünya şampiyonu unvanını korumak için mücadele ediyor. Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Stat: Al Bayt
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires.
İngiltere: Pickford, Walker, Shaw, Stones, Maguire,Rice,Henderson, Foden, Bellingham, Kane, Saka.
Fransa: Lloris, Varane, Kounde, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappe, Dembele.
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