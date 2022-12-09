CANLI | Hollanda-Arjantin
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin karşılaşıyor.
Lusail Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetiyor.
İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.
Turu geçen ekip yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşacak.
35. dakikada Molina Arjantin'i 1-0 öne geçiren isim oldu.
GOOOLL! | MOLINA ARKAYA SARKTI, PERDEYİ AÇTI! MESSI'DEN ENFES PAS!! KAPTAN YİNE SAHNEDE! #ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/5GIUi33oiR— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022
Arjantin'in çeyrek final yolu
Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı.
İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.
Hollanda'nın çeyrek final yolu
Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.
Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Stat: Lusail.
Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz.
Hollanda: Noppert, Timber, Virgül van Dijk, Ake, Blind, Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Bergwijn, Gakpo, Depay.
Arjantin: Martinez, Acuna, Romero, Otamendi, Martinez, Molina, Rodrigo de Paul, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.
Gol: Dk. 35 Molina (Arjantin)
Sarı kartlar: Dk. 43 Timber, Dk. 45+2 Weghorst (Hollanda), Dk. 43 Acuna, Dk. 45 Romero (Arjantin)
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