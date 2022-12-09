Lusail Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetiyor.

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

Turu geçen ekip yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşacak.

35. dakikada Molina Arjantin'i 1-0 öne geçiren isim oldu.

Arjantin'in çeyrek final yolu

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı.

İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Hollanda'nın çeyrek final yolu

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Stat: Lusail.

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz.

Hollanda: Noppert, Timber, Virgül van Dijk, Ake, Blind, Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Bergwijn, Gakpo, Depay.

Arjantin: Martinez, Acuna, Romero, Otamendi, Martinez, Molina, Rodrigo de Paul, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.

Gol: Dk. 35 Molina (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 43 Timber, Dk. 45+2 Weghorst (Hollanda), Dk. 43 Acuna, Dk. 45 Romero (Arjantin)