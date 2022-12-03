CANLI | Hollanda-ABD
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, karşı karşıya geliyor.
Khalifa Stadı'nda saat 18.00'de başlayan maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.
10. dakikada Depay Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.
GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
Müsabakada tur atlayacak ülke son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak. Tur atlayan ekip, Arjantin-Avustralya maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak
A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.
ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Khalifa.
Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires.
Hollanda: Noppert, Timber, Virgil van Dijk, Ake, Blind, Dumfries, Klaassen, de Roon, Frenkie de Jong, Gakpo, Depay.
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah.
Gol: Dk. 10 Depay (Hollanda)
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