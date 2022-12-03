Khalifa Stadı'nda saat 18.00'de başlayan maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.

10. dakikada Depay Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Müsabakada tur atlayacak ülke son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak. Tur atlayan ekip, Arjantin-Avustralya maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Khalifa.

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires.

Hollanda: Noppert, Timber, Virgil van Dijk, Ake, Blind, Dumfries, Klaassen, de Roon, Frenkie de Jong, Gakpo, Depay.

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah.

Gol: Dk. 10 Depay (Hollanda)