CANLI | Hırvatistan-Türkiye

Osijek şehrindeki Opus Arena'da saat 21.45'te başlayan müsabaka TRT 1, tabii.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanıyor

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Grubun diğer maçında ise Letonya, Ermenistan'ı 2-0 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Liderlik mücadelesi

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3. ve 4. sırada yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada. Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Montella ilk maçına çıktı

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

Stat: Opus Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Brekalo, Musa.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz.