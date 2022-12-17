Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında kozlarını paylaşıyor.

Khalifa Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Müsabaka, TRT 1, TRT 4K ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic'in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

GOOLL! | HARİKA BİR DURAN TOP ORGANİZASYONU! PERISIC İNDİRDİ, GVARDIOL KAFAYLA TAMAMLADI! pic.twitter.com/gdQCeWaVvy — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

Fas, Achraf Dari'nin 9. dakikada attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakaladı.

GOOLL! | MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI, GOLLER PEŞ PEŞE GELİYOR! ZIYECH ORTALADI, DARI ATTI! SKORDA DENGE VAR... pic.twitter.com/SPhPz0JXLa — TRT Spor (@trtspor) December 17, 2022

Yarı finalde Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 2. kez üçüncülük maçında boy gösteriyor.

Avrupa ekibi, 1998 yılında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek üçüncü olmuştu. Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileriyle oynadığı üç karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Hırvatistan'ın Dünya Kupası serüveni

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Fas'ın Dünya Kupası serüveni

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Stat: Khalifa

Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Majer, Kovacic, Modric, Perisic, Kramaric, Livaja, Orsic.

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat, Amrabat, Ziyech, Sabiri, Khannous, Boufal, Nesyri.

Goller: Dk. 7 Gvardiol (Hırvatistan), Dk. 9 Dari (Fas)