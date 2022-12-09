Education City Stadı'nda saat 18.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Hırvatistan'ın çeyrek final yolu

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

Brezilya'nın çeyrek final yolu

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Stat: Education City

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Gary Beswick.

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Pasalic, Juranovic, Perisic, Kramaric.

Brezilya: Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Militao, Casemiro, Paqueta, Richarlison, Neymar, Raphinha, Junior.

Sarı kartlar: Dk. 25 Danilo (Brezilya), Dk. 31 Brozovic (Hırvatistan)