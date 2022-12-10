Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.

Youssef En Nesyri 42. dakikada Fas'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Fas'ın çeyrek final yolu

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz'in çeyrek final yolu

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Stat: Al Thumama

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade

Fas: Bono, Hakimi, Saiss, El Yamiq, Attiyat, Amrabat, Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal, Youssef En Nesyri.

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Fernandes, Silva, Neves, Otavio, Felix, Ramos.

Gol: Dk. 42 Youssef En Nesyri (Fas)