Education City Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.

Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Stat: Education City

Hakemler: Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfa

Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Amrabat, Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal, Nesyri.

İspanya: Simon, Alba, Laporte, Busquets, Llorente, Gavi, Asensio, Torres, Rodri, Pedri, Olmo.