CANLI | Danimarka-Tunus
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Danimarka ile Tunus karşılaşıyor.
Education City Stayumun'da saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetiyor.
İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele ediyor. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.
Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.
Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.
Stat: Education City
Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Said Martinez.
Danimarka: Kasper Schmeichel, Andersen, Kjaer, Maehle, Christensen, Delaney, Eriksen, Olsen, Nissen, Höjbjerg, Dolberg.
Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Ali Abdi, Msakni, Jebali, Laidouni, Skhiri, Drager, Slimane.
- 16:35
- 16:32
- 16:21
- 16:19
- 16:19