Stadyum 974'te saat 22.00'de başlayan maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.

7. dakikada Vinicius Junior Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

Neymar'ın 13. dakikada attığı penaltı golüyle fark 2'ye çıktı.

GOOOLL! | Neymar penaltıyla farkı 2'ye çıkardı! Yavaş yavaş geldi, topu köşeye gönderdi! Brezilya fırtına gibi başladı! #BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/wBUqeOZVno — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2022

Richarlison 29. dakikada Berzilya'nın üçüncü golünü filelerle buluşturdu.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım Hırvatistan ile çeyrek finalde karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Stat: Stadyum 974

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore.

Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Junior, Richarlison.

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Inbeom, Jae-Sung, Hee-Chan, Gue-Sung, Son.

Goller: Dk. 7 Vinicius Junior, Dk. 13 Neymar (penaltıdan), Dk. 29 Richarlison (Brezilya)