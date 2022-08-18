CANLI | Başakşehir-Antwerp
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Antwerp takımını konuk ediyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetiyor.
Başakşehir, Antwerp maçıyla Avrupa kupalarında 41. kez sahaya çıktı. Turuncu lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 40 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynadığı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka.
Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, De Laet, Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp, Nainggolan, Vines, Gerkens, Frey.