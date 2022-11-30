Al Janoub Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor.

Avustralya 60. dakikada Leckie ile 1-0 öne geçti.

GOOOLL!! Mathew Leckie! Avustralya, Danimarka karşısında öne geçti... pic.twitter.com/SJaZOMLNlW — TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı.

Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Avustralya, sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanıyor. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

Stat: Al Janoub

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abdelhak Etchiali.

Avustralya: Ryan, Behich, Degenek, Rowles, Souttar, Irvine, McGree, Mooy, Leckie, Goodwin (Dk. 46 Baccus), Duke.

Danimarka: Schmeichel, Kristensen (Dk. 46 Bah), Andersen, Christensen, Maehle (Dk. 70 Cornelius), Hojbjerg, Jensen (Dk. 59 Damsgaard), Eriksen, Skov Olsen (Dk. 70 Robert Skov), Braithwaite (Dk. 59 Dolberg), Lindstrom.

Sarı kartlar: Dk. 4 Behich, Dk. 57 Degenek (Avustralya)

Gol: Dk. 60 Leckie (Avustralya)