Katar'daki Dünya Kupası'nda yarın final heyecanı başldı. Lusail Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

Arjantin, 34. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

GOOOLL!! LIONEL MESSI'DEN HARİKA BİR PENALTI VURUŞU! ARJANTİN ÖNDE... pic.twitter.com/thQQn0VvKS — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

39. dakikada Alvarez farkı 2'ye çıkartan isim oldu.

GOOOLL!! JULIAN ALVAREZ! BÜTÜN SAHAYI GEÇTİ GOLÜNÜ ATTI FARKI İKİYE ÇIKARDI!! pic.twitter.com/aZ3MbCyT3Y — TRT Spor (@trtspor) December 13, 2022

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geliyor. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle 18 Aralık Pazar günü saat 22.00'de final mücadelesi verecek.

Lionel Messi'den rekor

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda bir rekora daha imza atıldı.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı.

Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Arjantin'in yarı final yolu

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Hırvatistan'ın yarı final yolu

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Stat: Lusail

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini.

Arjantin: Martinez, Tagliafico, Romero,Otamendi,Molina, Paredes, Rodrigo de Paul, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Pasalic, Juranovic, Perisic, Kramaric.

Sarı kart: Dk. 32 Livakovic (Hırvatistan)

Goller: Dk. 34 Messi, Dk. 39 Alvarez (Arjantin)