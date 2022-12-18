Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Messi, yaptığı vuruşla kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

36. dakikada Di Maria farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Hızlı gelişen atakta Messi, Allister, Di Maria arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Di Maria, sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Lloris'in yanından uzak köşede filelere gönderdi.

Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den de canlı olarak takip edebilirsiniz...

Final yolu

Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.

Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

Turnuvada 4. randevu

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz.

Arjantin: Martinez, Tagliafico, Romero, Otamendi, Molina, Rodrigo de Paul, Di Maria, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.

Fransa: Lloris, Varane, Kounde, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Giroud (Dk. 41 Thuram), Mbappe, Dembele (Dk. 41 Kolo).

Goller: Dk. 23 Lionel Messi (penaltıdan), Dk. 36 Di Maria (Arjantin)