Uluslararası Halife Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetiyor.

Almanya, 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

| Almanya, İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/pc65b7ZYOr — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Ivan Cisneros, David Moran, Zachari Zeegelaar

Almanya: Neuer, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Havertz, Gnabry, Musiala, İlkay Gündoğan, Müller.

Japonya: Gonda, Itakura, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Endo, Kubo, Kamada, Tanaka, Ito, Maeda.

Gol: Dk. 33 İlkay Gündoğan (penaltıdan) (Almanya)