Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çağdaş Atan Beşiktaş karşısında yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi. Atan, Beşiktaş maçında kulübede yer alamayacak.
Kurul, son toplantısında aldığı kararları açıkladı. Gençlerbirliği maçında rakip teknik adama yönelik hareketi nedeniyle Çağdaş Atan, iki maçtan men edildi.
Disiplin Kurulu ayrıca, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 15 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na ise uyarı cezası verdi.
Kasımpaşalı futbolcu Florent Hadergjonaş'ı da 2 maçtan men etti.
Sıradaki Haber
Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart
Yükleniyor lütfen bekleyiniz