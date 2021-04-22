Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu oldu
Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli boksör Büşra Işıldar kadınlar 81kg finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) April 22, 2021
Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Büşra Işıldar kadınlar 81kg finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı@boksfederasyonu pic.twitter.com/k2kGtwX6ss
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