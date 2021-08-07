Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

BUSENAZ ALTIN MADALYAYI ALIYOR! ŞAMPİYONUZ!



Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Gu Hong'u mağlup ediyor ve ülkemizin kadın boksundaki ilk olimpiyat şampiyonluğunu alıyor!



Tebrikler Busenaz! pic.twitter.com/xlmPBxZEgc — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

"Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum"

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Busenaz Sürmeneli Tokyo'da çıktığı ilk maçında, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yı yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Sürmeneli çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Busenaz Sürmeneli, Hintli Lovlina Borgohain'i yarı finalde ise yenerek altın madalya için finale yükselmişti.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı.

TARİHİ BİR AN! #OlimpiyatOyunları'nda ilk kez mücadele ettiğimiz kadın boksunda, Buse Naz Çakıroğlu kürsüde!



Başın öne eğilmesin Buse! Tarih seni yazdı! pic.twitter.com/tr0goXqIXB — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.