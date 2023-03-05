TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı.

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevik kuvvet müdahele etti

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

[Fotoğraf: DHA]