Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.

Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Yalçın'dan tek değişiklik

Beşiktaş, geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Boyd'u sahaya sürdü.

Yalçın, ilk 11'ini Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boyd, N'Koudou, Burak Yılmaz'dan oluşturdu.

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor'da 2 değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçın 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Bulut, Musa Çağıran'ın yerine Ceyhun Gülselam, Bammou'nun yerine de Junior Fernandes'e şans verdi.

Ev sahibi ekibin ilk 11'i Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse'den oluştu.