45+3. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mitchell Donald takımını öne geçiren golü attı.

61. dakikada Kasımpaşa, Mame Thiam'ın attığı golle skoru eşitledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KASIMPAŞA NET FIRSATI KAÇIRDI 8. dakikada Haddadi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Thiam topu kafayla indirdi. Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı, hamlesini yaptı ancak Farnolle topu uzaklaştırdı.

HAKEM PENALTI KARARI VERDİ 12. dakikada Kasımpaşa'da Thiam, rakip ceza sahası içinde kaleci Farnolle'ün müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR İNCELEMESİ SONUCU PENALTI İPTAL EDİLDİ 18. dakikada VAR incelemesi sonucunda hakem Halil Umut Meler, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararını ve Yeni Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle'ün sarı kartını iptal etti.

GOL İPTAL EDİLDİ 22. dakikada Yeni Malatyaspor, 19. dakikada Afriyie Acquah ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

KASIMPAŞA BOŞ KALEYE ATAMADI 38. dakikada Quaresman'nın ortasında Koita bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı attı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 42. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelen ortada Umut Bulut'un zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.

GOL - YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ 45+3. dakikada Chebake'in sağ kanatta son çizgiden yaptığı ortada Donald topu ağlarla buluştu.1-0

Mücadelenin ilk yarısını BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - KASIMPAŞA SKORU EŞİTLEDİ 61. dakikada Robin Yalçın'ın yaptığı pas hatası sonrası araya giren Thiam, ceza sahasına girerek karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ve Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi. 1-1

Stat: Yeni Malatya.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Sarı kartlar: Dk. 12 Fabien Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Dk. 40 Oussama Haddadi (Kasımpaşa)