Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Signal Iduna Park'ta oynandı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini 35 ve 54. dakikalarda (Penaltı) Haland kaydetti. Sevilla'nın tek golleri ise 68 (Penaltı) ve 90+6. dakikalarda Youssef En Nesyri'den geldi.

Mücadele 2-2 sona ererken ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan taraf oldu.