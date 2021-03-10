Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Borussia Dortmund çeyrek final biletini aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda ilk maçı 3-2 kazanan Borussia Dortmund, rövanş mücadelesinde Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve bir üst tura adını yazdırdı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Signal Iduna Park'ta oynandı.
Karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini 35 ve 54. dakikalarda (Penaltı) Haland kaydetti. Sevilla'nın tek golleri ise 68 (Penaltı) ve 90+6. dakikalarda Youssef En Nesyri'den geldi.
Mücadele 2-2 sona ererken ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan taraf oldu.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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