Bodrumspor Eyüpsspor'u ağırlıyor

Bodrumspor ile Eyüpsspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.
Bodrumspor, 90+2. dakikada Üzeyir Ergün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off mücadeleleriyle devam ediyor. Play-off 2. turunda sonucu merakla beklenen maçta Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
Play-offun ilk maçında İstanbul'da kazanan ekip 1-0'lık skorla Eyüpspor olmuştu.
Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel.
Bodrumspor: Diogo, Erkan Değişmez (Dk. 68 Hakan Özmert), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 82 Orgill), Kenan Özer, Eren Albayrak (Dk. 68 Burak Öksüz), Üzeyir Ergün, Musah Muhammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 60 Aminu).
Eyüpspor: Harun Tekin, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Murat Uçar, Melih Kabasakal, İbrahim Akdağ (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Sinan Kurt (Dk. 85 Taşkın İlter), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Babel (Dk. 72 Valle), Mustafa Pektemek (Dk. 57 Umut Bulut).
Sarı kartlar: Dk. 34 Dibba, Dk. 45+5 Alpaslan Öztürk, Dk. 64 Umut Bulut, Dk. 90+7 Uğur Demirok (Eyüpspor)
Gol: Dk. 90+2 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)