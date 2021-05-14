A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampın kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Ay-yıldızlılar, 18 Mayıs'ta Antalya'da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak.

Milliler, 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ve 3 Haziran'da Moldova ile hazırlık maçı yapacak.