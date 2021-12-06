21 yaşındaki tenisçi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararının gerekçelerini anlattı.

Andreescu, "Benim için son iki yıl, farklı nedenlerle çok zorlu geçti. Bu yıl, koronavirüse yakalanmamın ardından uzun haftalar karantina altında kaldım. COVID-19, sağlık durumumu zihinsel ve fiziksel yönlerden oldukça bozdu. Beni çok etkileyen başka bir olay ise anneannemin koronavirüs nedeniyle haftalarca yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermesi oldu. Günlerin çoğunda, antrenmanlara veya maçlara kendimi veremedim" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zihinsel ve fiziksel yorgunluğun devam ettiğini vurgulayan Andreescu, "Yenilenmek, iyileşmek ve olgunlaşmak için kendime fazladan zaman vermem gerekiyor. Bir süre boyunca hayır işleri yaparak kariyerimden uzaklaşmak istiyorum. Tenise, çok daha güçlü bir ruh haliyle dönmeyi hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2019 ABD Açık'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselen Bianca Andreescu, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle 2020 yılında maça çıkamamıştı. Kanadalı tenisçi, bu yıl ise eski formunu yakalamakta zorlanmıştı.

Avustralya Açık, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.