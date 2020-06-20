10. dakikada Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Yukatel Denizlispor, Oscar Estupinan'ın golüyle skoru eşitledi.

61. dakikada Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 1-2. 67. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou farkı 2'ye çıkardı. 1-3.

75. dakikada Beşiktaş, Adem Ljajic'in golüyle skoru 4-1'e getirdi. 78. dakikada Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin golüyle skoru 5-1 yaptı.

Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BURAK YILMAZ GOLLE DÖNDÜ 10. dakikada Adem Ljajic'in sol kanattan ortasında Victor Ruiz, arka direk kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tolgahan Acar'dan dönen topu iyi takip eden Burak Yılmaz altıpas içinde topu ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.

32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - DENİZLİ'DE SKOR EŞİTLENDİ 53. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı topun ardından Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu ise Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Rodallega'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top Gökhan Gönül'e çarpıp, oyun alanına geri döndü.

GOL - BEŞİKTAŞ YİNE ÖNE GEÇTİ 61. dakikada Ljajic'in kullandığı korner atışında ön direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu ağları havalandırdı. 1-2

GOL - BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI 67. dakikada Burak ile girdiği verkaçta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu ve ağları havalandırdı. 1-3

GOL - BEŞİKTAŞ'TAN DÖRDÜNCÜ GOLÜ BULDU 75. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tolgahan çelse de kurtarmayı başaramadı ve top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-4

GOL - BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ GOLÜ BULDU 78. dakikada Elneny'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diaby'nin vuruşu ağları havalandırdı. 1-5

Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Oğuz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Mustafa, Bergdich, Murawski, Sacko (Dk. 46 Oscar Estupinan), Aissati, Mbamba (Dk. 79 Özgür Çek), Olcay (Dk.46 Sedat Şahintürk), Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz (Dk. 68 Erdoğan Kaya), Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Dk. 76 Abdoulay Diaby), Ljajic (Dk. 82 Kartal Yılmaz), N'Koudou (Dk. 69 Tyler Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mbamba, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

Goller: Dk. 10 Burak Yılmaz, Dk. 61 Gökhan Gönül, Dk. 67 N'Koudou, Dk. 75 Adem Ljajic, Dk. 78 Diaby (Beşiktaş), Dk. 53 Estupinan (Yukatel Denizlispor)