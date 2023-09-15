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Spor
TRT SPOR 15.09.2023 09:02

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle kulüpten izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
[Fotograf: AA]

Siyah beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklma yapıldı.

''Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.''


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