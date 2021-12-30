Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş Vodafone Park'ta, Altay ile karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Beşiktaş'a turu getiren golü 61. dakikada Atiba Hutchinson ağlarla buluşturdu.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kuran Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Teixeira 6 maç sonra sahada

Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.

Teixeira 82. dakikada, Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tribünler boş kaldı

Son kupa şampiyonu Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maça taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken karşılaşmayı beş bine yakın taraftar izledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmanın önemli anları

15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi’nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.

21. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Thaciano’nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal’in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba’nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

66. dakikada Montero’nun hatasında topu kapan Ahmed Rayyan’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Martin Rodriguez’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 70 Rıdvan Yılmaz), Josef, Atiba (Dk. 70 Pjanic), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 82 Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 82 Larin), Batshuayi (Dk. 90+2 Kenan Karaman)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel (Dk. 53 Pinares), Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Kappel (Dk. 88 Eren Erdoğan), Rodriguez (Dk. 78 Deniz Kadah), Ahmed Rayan (Dk. 78 Paixao), Thaciano

Gol: Dk. 61 Atiba (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 60 Thaciano, Dk. 79 Naderi (Altay), Dk. 35 Umut Meraş, Dk. 55 Atiba, Dk. 77 Montero (Beşiktaş)