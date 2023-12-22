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Spor
AA 22.12.2023 00:59

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi 43 gün sürdü

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi 43 gün sürdü

Beşiktaş'ta bir önceki yönetim tarafından göreve getirilen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin başında sadece 43 gün kalabildi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

Ligin 12. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında göreve başlayan Çalımbay, Beşiktaş'ın başında 7 maç kalabildi.

Çalımbay ve öğrencileri bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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Beşiktaş Rıza Çalımbay
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