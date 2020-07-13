Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen Sergen Yalçınlı Beşiktaş, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.

Siyah beyazlılar kazanarak, hem sezonu 3. bitirme şansını sürdürmek hem de önümüzdeki hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspo ise 32 puanla 13. sırada yer alıyor. Hikmet Karaman'ın ekibi, Beşiktaş'ı evine puansız göndererek düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Boyd, Diaby, Lens, Güven Yalçın

Beşiktaş'ta eksik çok

Beşiktaş, Malatya deplasmanında birçok önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Boateng, Douglas ile hazır olmayan Adem Ljajic ve Umut Nayir forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Atiba da takımındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta 5 oyuncu ise sarı kart cezası sınırında. Lens, N'Koudou, Caner, Elneny ve Vida kart görmesi halinde Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Doğu Anadolu temsilcisinde ise Sakıb Aytaç ve Eren Tozlu sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak.

İki takım 6. kez karşı karşıya gelecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.