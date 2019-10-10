Spor

Beşiktaş’ta aday sayısı 3’e çıktı

10 Ekim 2019 Perşembe 14:19 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:34

Beşiktaş’ta şu ana kadar 3 isim başkan adaylığını açıkladı. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay başvurularını yaptı.