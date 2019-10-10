Spor
Beşiktaş’ta aday sayısı 3’e çıktı10 Ekim 2019 Perşembe 14:19 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:34
Beşiktaş’ta şu ana kadar 3 isim başkan adaylığını açıkladı. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay başvurularını yaptı.
Olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler diğer isimlere çevrilmişti.
Adaylık başvurusunun son gününde 3 isim resmi başvuruları yaptı.
İkinci Başkan Serdal Adalı adaylığını ilk duyuran isim olurken Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay da adaylıklarını açıkladı.
Kaynak: TRT SPOR