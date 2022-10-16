Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Trabzonspor, 11. dakikada Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Uruguaylı golcü ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.
29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş eşitliği sağladı. 1-1
Trezeguet, 36. dakikada Trabzonspor'a yeniden 2-1 öne geçirdi.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren Beşiktaş 18 puanı bulunuyor.
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.
Ligde 9 hafta sonunda 17 puana bulunan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Marek Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.
Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 29 Larsen (kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 32 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)
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