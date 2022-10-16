Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Trabzonspor, 11. dakikada Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Uruguaylı golcü ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş eşitliği sağladı. 1-1

Trezeguet, 36. dakikada Trabzonspor'a yeniden 2-1 öne geçirdi.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren Beşiktaş 18 puanı bulunuyor.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 9 hafta sonunda 17 puana bulunan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Marek Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 29 Larsen (kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 32 Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)