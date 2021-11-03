Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Beşiktaş'ın rakibi Sporting Lizbon
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor.
İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.
Beşiktaş grubundaki maçlarında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.
İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.
Grubun diğer maçında ise 23.00'te Borussia Dortmund, Ajax'ı konuk edecek.
Etiketler: Beşiktaş Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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