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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 18:48

Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında bugün EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor

Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

4 puanlı Beşiktaş, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak milli maçlar için lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah beyazlılar, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ise bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Fernandes, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Muleka, Aboubakar.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Manaj, Rodrigues, N'Jie.

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